İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 2 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 3 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
25/
10
Yarın
27/
10
Salı
26/
12
Çarşamba
19/
13
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