İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 9 Aralık 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 10 Aralık 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 11 Aralık 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°.