İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 9 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 10 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
19/
12
Yarın
19/
11
Salı
20/
10
Çarşamba
20/
11
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