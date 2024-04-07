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İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 9 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 10 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

11

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

10

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

11

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