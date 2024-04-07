İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 9 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 10 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.