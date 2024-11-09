İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 11 Kasım 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 12 Kasım 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Kasım 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
16/
12
Yarın
13/
10
Pazartesi
15/
10
Salı
16/
10
Çarşamba
18/
10
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