İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 11 Kasım 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 12 Kasım 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Kasım 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

16

/

12

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

13

/

10

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

15

/

10

Salı

Bulutlu
Bulutlu

16

/

10

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

18

/

10

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