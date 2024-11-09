İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 11 Kasım 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 12 Kasım 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Kasım 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.