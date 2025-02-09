İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 11 Şubat 2025 Salı İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 12 Şubat 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 9°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

3

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

3

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

1

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

9

/

2

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