İstanbul Hava Durumu: Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? (26 Kasım 2019)

Bugün (26 Kasım 2019) hava durumu gündüz 16 derece, yağmurlu ve hissedilen sıcaklık ise 17 derece olacak. Gece sıcaklık 12 derecelere kadar düşecek ve hava sağanak yağışlı olacak.



Yarın (27 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 14 derece, parçalı güneşli sağanak yağışlı ve hissedilen sıcaklık ise 15 derece olacak. Gece ise sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 9 derece olacak. Hava ise parçalı bulutlu olacak.



Perşembe (28 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 17 derece, çoğunlukla bulutlu olacak. Gece ise sıcaklık 9 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 14 derece olacak. Hava ise çoğunlukla bulutlu olacak.

İstanbul Hava Durumu

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