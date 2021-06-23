İstanbul Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğleden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor.



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.



Sabah, Trakya ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRAYA DİKKAT!

Yağışların öğleden itibaren (11.00-19.00) İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Geçen hafta sağanak nedeniyle İstanbul'da cadde ve sokaklar su altında kalmıştı.

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, yağıştan sonra hafif eseceği tahmin ediliyor.



SEL, SU BASKININA KARŞI DİKKAT!



Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Bugün öğle saatlerinden itibaren,



📍 Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️ Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/DOzOwp9fiZ — A F A D (@AFADBaskanlik) June 23, 2021

BÖLGE BÖLGE SON DURUM



Marmara'da Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya boyunca iki gün daha gök gürültülü yağmur geçişleri var. Sıcaklık ise 33 dereceye kadar yükseliyor.



İç Anadolu'da kuvvetli sağanaklar çarşamba daha çok görülecek. Özellikle Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri tarafında etkili olacak. Yıldırım riski de var. Eskişehir 27, kayseri 29 derece.



Ege'de yağış daha az olacak. Çeşme-Bodrum boyunca sahiler artık daha sıcak olmaya başladı. Muğla 34, Aydın 39 derece.



Akdeniz'de hava bunaltıcı, Mersin ve Adana'nın yaylalarında yağmur var. Güneydoğu'da güneş bol, gölgede Diyarbakır 35, Şanlıurda 36 derece.



Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Tokat boyunca yağmur yine şiddetli, dolu ve yıldırım riski var. Trabzon, Rize tarafında yağmur hafif. Zonguldak bulutlu, 25 derece. Doğu Anadolu'da yüksek sıcaklık sürüyor.