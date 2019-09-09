Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak bekleniyor.
Meteorolojini internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
İstanbul hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da hafif sağanak yağış beklenirken bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak bekleniyor.