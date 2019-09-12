İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üstünde seyredecek.
Bölgenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.
İstanbul hava durumu: Sağanak yağış uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Meteorolojiden aktarılan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış tahmin ediliyor.
İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.