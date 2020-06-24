İstanbul hava durumu: Yerel ve kuvvetli yağışlar bugün de görülebilir (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, dün özellikle ülkenin batı kesimlerinde görülen kuvvetli yağış etkisini azaltarak bugün de görülecek. Ege'de çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel yağışlar görülebilir. İstanbul'da bugün beklenen noktasal yağışların yerini yarından itibaren nem ve sıcaklığa bırakacak. İşte 24 Haziran hava durumu hakkında merak edilenler...

ntv.com.tr 24.06.2020 - 10:51

İstanbul hava durumu: Yerel ve kuvvetli yağışlar bugün de görülebilir (Bugün hava nasıl olacak?)

İSTANBUL'U SEL VURDU

Valilikten hasar bilançosu (İstanbul'da sel)

Valilikten hasar bilançosu (İstanbul'da sel)

İstanbul Esenyurt'ta bodrum katları su bastı: 11 kişi dakikalarla kurtuldu

İstanbul Esenyurt'ta bodrum katları su bastı: 11 kişi dakikalarla kurtuldu

Selden son anda kurtarılan Murat Coşkun o anları NTV'ye anlattı

Selden son anda kurtarılan Murat Coşkun o anları NTV'ye anlattı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarların, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde: 

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 27

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 28

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 27

İzmir: Parçalı bulutlu, 29

Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, 28

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 27

Eskişehir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 25

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 25

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 37

VİDEO: İSTANBUL'DA OLUŞAN HORTUM BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...