Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçeceği 7 Nisan'a hazırlanıyor. Şu anda Türk Hava Yolları'nın (THY) toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde 300'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.



Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazının açılışı 29 Ekim 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı tam kapasiteye 7 Nisan 2019’da geçecek.



Türk Hava Yolları'nın toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde, 300'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.



Tarifeli seferlerin hizmete girmesiyle Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na ulaşım büyük önem kazanacak. Havalimanına ulaşım için ise çok sayıda alternatif bulunuyor.



Havalimanına, İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Otobüs A.Ş'nin yeni markası "Havaist" hatlarıyla ulaşım sağlanıyor. İstanbul Havalimanı'nın toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında şehir içi bagajlı lüks taşımacılığını yapan Havaist, havalimanının kısmi olarak açılması üzerine hat ve sefer düzenlemesi yaptı. İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak, 5 hat için günlük ek seferler dahil ortalama 140 sefer planlandı. Planlanan hatlar İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi.



Havaist, İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan’da tam kapasite ile çalışacağını dikkate alarak hat sayısını 18'e, bu hatlarda çalışacak otobüs sayısını ise 150'ye çıkaracak.



Bütün ödemelerin "İstanbulkart" üzerinde yapılabildiği ve internete bağlanma imkanı da sunan Havaist otobüsleri ile Taksim'den ortalama 100, Yenikapı'dan 90, 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı'ndan 90, TÜYAP'tan 110, Kozyatağı'ndan 110 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.



HAVALİMANINDA İŞLEMLER ÇOK HIZLI



İstanbul Havalimanı'na vardıktan sonra yolcular çok hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilecek.



Havalimanına varıldığında kapı önünde tabelalar hangi kapıdan kaç dakikada terminale giriş yapılabileceğini gösteriyor. Yolcular, İstanbul Havalimanı'nın giden yolcu katındaki 7, gelen yolcu katındaki 3 kapıdan olmak üzere toplam 10 kapıdan en az yoğunluklu olanını tercih ederek kısa bir sürede binaya girebiliyor.



Kapıları geçer geçmez oluşturulan çok sayıdaki güvenlik noktasıyla yoğunluk oluşmadan içeriye giriş yapmak mümkün. Giden yolcu katında bilet işlemi yapmak için 566 adet check-in noktası bulunuyor. Yolcular, burada hızla işlemlerini tamamlayarak, 166 adet yürüyen merdiven, 167 yürüyen banttan uçağın bulunduğu kapıya doğru çok hızlı şekilde ulaşabiliyor. Binada bulanan 332 adet asansörde katlar arası geçişi kolay hale getiriyor.



30 ADET "İ-GATE" GEÇİŞİ



Yolcuların pasaport kontrolünden hızlı geçmesi için İGA’nın bilişim şirketi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle geliştirilen teknoloji sayesinde "İ-Gate" sistemi ile pasaport kuyruğuna girmeden gümrüklü alana geçmek mümkün.



Birinci aşamada yolcu pasaportunu okuttuktan sonra bir cam kapı açılıyor. Daha sonra ikinci aşama için yolcunun parmak izi okunuyor ve yüz taraması yapılıyor. Pasaport eşleşmesi tamamlanmasının ardından ikinci cam kapı açılarak yolcunun gümrüklü alana geçmesi sağlanıyor.



"BANA SOR" EKİBİ GENİŞLETİLİYOR



Yolcuların havalimanı ile ilgili sorularına anında cevap vermek, çözüm bulmak ve doğru yönlendirmek için "Bana Sor" "Ask Me" projesi hayata geçirildi.



Şu anda havalimanında 81 kişi bu proje kapsamında göreve başladı. Havalimanının 7 Nisan'da tam kapasiteye geçmesiyle birlikte İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça gibi birçok yabancı dili konuşabilen yaklaşık 250 kişi görev yapacak. Özel tasarlanmış kıyafetler giyen bu görevliler, havalimanının birçok bölgesinde bulunarak yolcuların sorularını cevaplayacak, gerekli yönlendirmeleri yapacak.

