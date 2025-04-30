İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama bin 482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanını günlük bin 419 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 357 uçuşla Londra Heathrow, bin 344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve bin 314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
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