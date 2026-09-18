İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), EUROCONTROL European Aviation Overview raporunda yer alan 7-13 Eylül 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı. Rapora göre Türkiye havalimanlarında iniş ve kalkışlarda günlük ortalama 4 bin 191 uçuş gerçekleşti. Türkiye, bu sayı ile Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6’ncı sırada yer aldı. Aynı dönemde uçuş sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 2 azaldığı, 2025 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 2 arttığı belirtildi.

THY VE PEGASUS AVRUPA’DA İLK 10’DA

Rapora göre 2026 yılının söz konusu döneminde Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 havayolu işletmesi arasında Türk Hava Yolları, günlük ortalama 1831 uçuşla 2’nci sırada yer aldı. Pegasus Hava Yolları ise günlük ortalama 703 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 havayolu arasında 10’uncu sırada yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Avrupa’nın en yoğun havalimanlarına ilişkin verilere göre İstanbul Havalimanı , günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında 10’uncu sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı 1413 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti.



4. PİST AÇILDI



İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin devreye alınmasıyla toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Doğu-Batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde.



İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katıldığı törenin ardından hizmete giren 4. ana pistte ilk uçuş TK1763 sayılı İstanbul-Helsinki seferiyle gerçekleşti. Uçuş öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan pilotlar Selim Akyürek ve Cemile Nur Çetinkaya ile bir konuşma gerçekleştirdi. Kaptan Pilot Çetinkaya, herkese şükranlarını sunarak yeni pistin Türk havacılığına hayırlı olması diledi.



“AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA GURURLA DALGALANDIRACAĞIZ”

Kalkış öncesi Kaptan Pilot Cemile Nur Çetinkaya, "Ülkemizin küresel havacılıktaki lider konumunu pekiştirecek İstanbul Havalimanı dördüncü pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta siz Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu önemli projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni pistimizin ülkemize, milletimize ve Türk havacılığına hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmak üzere İstanbul Havalimanı dördüncü pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Cumhurbaşkanım" şeklinde konuştu.

Çetinkaya'nın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Çok teşekkür ediyoruz, kalkış serbest" diyerek ilk uçuş için kalkış onayını verdi.