İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memkleketlerindne geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Kurban BayramI arefesi olan 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı’dan bin 642 uçuş gerçekleştirildi.
Bu rakamla İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş trafiğini yakalarken, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olma ünvanını da sürdürdü.
TÜM ZAMANLARIN REKORU 2023’TE KIRILDI
İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların uçuş rekoru ise, İstanbul’da 11 Haziran 2023'te Manchester City-Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı günü kırılmıştı.
Bu tarihte İstanbul Havalimanı’nda bin 794 uçuş planlanmış; bin 690 uçuş gerçekleşmişti.
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