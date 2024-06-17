İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memkleketlerindne geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre Kurban BayramI arefesi olan 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı’dan bin 642 uçuş gerçekleştirildi.



Bu rakamla İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş trafiğini yakalarken, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olma ünvanını da sürdürdü.