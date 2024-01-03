İstanbul Havalimanı metrosu sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır

Bakan Uraloğlu, Ankara Sincan’da düzenlenen ‘İstanbul Havalimanı Metrosu Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, katma değer üreten, yüksek teknolojili ve özgün tasarımlı ürünlerle küresel pazarda yer edinmiş bir Türkiye olmanın önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti.



2023 YILINDA ‘YERLİ VE MİLLİ PROJELERİMİZİ’ HAYATA GEÇİRDİK

Tüm projelerde ‘yerlilik ve millilik’ hususunu ön planda tuttuklarını ifade eden Uraloğlu, “2023 yılı Nisan ayında ilk ‘Milli Elektrikli Tren Setleri’mizi hizmete aldığımız, Eylül ayında yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz ve şimdi de Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak ilk sürücüsüz yerli metro setimizi teslim alarak taçlandırdığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir başlangıç yaparak yerli aracımız TOGG’a kavuştuğumuz gibi yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk.” şeklinde konuştu.



YERLİ METRO SETİ ‘HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI’ VE ‘GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI’ METRO HATLARINDA KULLANILACAK

2023 yılında İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu’nda bir ilk yaşandığını da hatırlatan Uraloğlu, “Yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Şimdi, teslim aldığımız sürücüsüz yerli metro setimizi de Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarımızda kullanacağız.” diye konuştu.



2024 YILI İLK ÇEYREĞİNDE ‘KÂĞITHANE-GAYRETTEPE’ KISMINI DA AÇACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının, İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmını İstanbulluların hizmetine açmış olduklarını anımsatan Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde Kağıthane-Gayrettepe kısmını da açmayı planladıklarını kaydetti.



‘İSTANBUL HAVALİMANI-KAYAŞEHİR’ KESİMİDE MART AYINDAN ÖNCE HİZMETE ALINACAK

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının yapım çalışmalarının ise tüm hızıyla sürdüğünü belirten Uraloğlu, ”Hattımızın 24 km uzunluğundaki ‘İstanbul Havalimanı-Kayaşehir’ kesimini de 2024 Yılı Mart ayından önce hizmete almayı hedefliyoruz. Bu hatlarda kullanacağımız 25 metro setinin ilk 10 seti acil ihtiyaç nedeniyle yurtdışından getirmiştik. Bu araçlar ilk etapta sürücülü olarak tasarlandı ve şu anda ‘İstanbul Havalimanı-Kâğıthane’ arasında başarıyla hizmet veriyorlar.” ifadelerini kullandı.



ÇALIŞAN 10 METRO SETİNİ DE ‘SÜRÜCÜSÜZ SİNYAL SİSTEMİ’NE UYGUN HALE GETİRECEĞİZ

Uraloğlu, “10 setin devamındaki 15 seti ise yüzde 60 yerlilik şartıyla şu an sizlerle bir araya geldiğimiz tesislerde üretiyoruz ve İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak ilk treni bugün teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geri kalan 14 setin tamamını da 2024 yılı içerisinde teslim alacağız. Bu setlerin tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından şu anda çalışan 10 metro setini de modernize ederek ‘Sürücüsüz Sinyal Sistemi’ne uygun hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

