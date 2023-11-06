İstanbul Havalimanı taksicilerinden Filistin'e destek

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için araçlarına "Mazlum Filistin halkının yanındayız" yazılı afişler yapıştırdı.

İstanbul Havalimanı taksicilerinden Filistin'e destek

Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşı halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

"YAKLAŞIK 1800 TAKSİDEKİ AFİŞLERLE İSTANBUL SOKAKLARINDA GEZECEĞİZ''

Can, mazlumların yanında olmanın kendilerine atalarından kalan bir miras olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Havalimanı taksicilerinden Filistin'e destek - 1

"İnsanlar hem canından hem malından oluyor hem de vatanından sürülüyor. Biz bunu protesto ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır, bir şerefi vardır.

İstanbul Havalimanı taksicilerinden Filistin'e destek - 2

Bu ahlaksızca, şerefsizce bir savaştır. Yaklaşık 1800 taksideki afişlerle İstanbul sokaklarında gezeceğiz. Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu hem Türkçe hem de İngilizce yazı ile anlatacağız."

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