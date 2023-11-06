İstanbul Havalimanı taksicilerinden Filistin'e destek

"İnsanlar hem canından hem malından oluyor hem de vatanından sürülüyor. Biz bunu protesto ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır, bir şerefi vardır.

Bu ahlaksızca, şerefsizce bir savaştır. Yaklaşık 1800 taksideki afişlerle İstanbul sokaklarında gezeceğiz. Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu hem Türkçe hem de İngilizce yazı ile anlatacağız." NTV’yi sosyal medyadan takip edin