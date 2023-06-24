İstanbul Havalimanı'na ailesini uğurlamaya geldi, yakalandı

Bahramov'un uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.



Bahramov'un ayrıca, pandemi döneminde kapalı cezaevinden açık cezaevine teslim olması için bir hafta süresi olmasına rağmen teslim olmayıp kaçtığı da ortaya çıktı.



Gözaltına alınan Bahramov, polise verdiği ifadede sahte ikamet belgesini Başakşehir'den bir arkadaşından temin ettiğini söyledi.



Çeşitli suçlardan da aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.