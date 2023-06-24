İstanbul Havalimanı'na ailesini uğurlamaya geldi, yakalandı

Pandemi döneminde hükümlü bulunduğu kapalı cezaevinden çıkartılarak bir hafta içinde açık cezaevine teslim olması istenen ancak kaçan Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov, İstanbul Havalimanı’na ailesini uğurlamaya gelince yakalandı. Gözaltına alınan Bahramov, cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'na ailesini uğurlamaya geldi, yakalandı

Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı uygulamalar sırasında polis ekipleri, ailesini uğurlamaya gelen bir kişiden şüphelendi.

Yapılan incelemede Dovletmyrat Bahramov adına düzenlenen ikamet belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Parmak izi kontrolü yapan polis, durdurulan kişinin gerçek isminin Maksat Bahramov olduğuna ulaştı.

İstanbul Havalimanı'na ailesini uğurlamaya geldi, yakalandı - 1

Bahramov'un uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Bahramov'un ayrıca, pandemi döneminde kapalı cezaevinden açık cezaevine teslim olması için bir hafta süresi olmasına rağmen teslim olmayıp kaçtığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Bahramov, polise verdiği ifadede sahte ikamet belgesini Başakşehir'den bir arkadaşından temin ettiğini söyledi.

Çeşitli suçlardan da aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.

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