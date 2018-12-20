Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin ertelenmesinin gerekçesinin, hava koşulları ile havayolu şirketlerinin talepleri olduğu öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü, 30 Aralık'ta yapılması planlanan büyük taşınmadan vazgeçilen toplantının ayrıntılarını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan başkanlığında İstanbul Havalimanı'nda yapılan toplantıda, hem bakanlık yetkilileri hem de havayolu şirketleri, hava koşullarının taşınmayı olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Havayolu şirketlerinin yetklilileri, tek seferde yapılacak taşınma işleminin teknik sistemlerle ilgili aksamalara yol açabieceğini, bu yüzden taşınmanın kademeli bir şekilde yürütülmesini iistediler.

Bakan Turhan da, taşınma işleminin 2019'un mart ayına ertelenmesini kabul etti ve kademeli taşınma işlemi için planlama talimatı verdi.