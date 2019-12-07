İstanbul Havalimanı'nda 1,5 milyon liralık kokain ele geçirildi

Brezilya'dan geldiği belirlenen iki yolcudan şüphelenen İstanbul Havalimanı gümrük ekipleri, yolcuların valizinde yaklaşık 4 kilo eroin buldu. Ekipler olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan toplam 4 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan gelen iki yolcudan şüphelendi. Uçaktaki valizler,  X-Ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi. Narkotik dedektör köpeklerinin valizlere aşırı tepki vermesi üzerine yapılan aramada valizin içine gizlenmiş 2 kilo 50 gram kokain ele geçirildi.

Yine Brezilya'dan gelen başka bir yolcunun valizinde yapılan aramada ise 2 kilo 545 gram kokain bulundu.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşik 1,5 milyon lira olduğu belirlendi.

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