İstanbul Havalimanı’nda 1,5 milyon TL’lik samur postu ele geçirildi

Ekipler, Moskova'dan İstanbul'a gelen üç yolcunun valizinde yaptığı aramalarda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanılan samurlara ait bin 200 adet post ele geçirdi. Ele geçirilen postların piyasa değerinin 1 milyon 450 bin TL olduğu öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Moskova-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu 3 kişi şüpheli bulundu.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dış Hatlar Terminali'nden ülkeye giriş yapmak üzereyken durdurulan şahıslar, valizlerinde yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilince muayene peronlarına alındı.

Detaylı aranmak üzere açılan valizlerden çıkan çok sayıda hayvan postunun samurlara ait olduğu belirlendi.

1 MİLYON 450 BİN LİRA DEĞERİNDE

Ele geçirilen samur postların bin 200 adet ve 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu saptandı.

Postlara el konulurken olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.