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İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon liralık pırlanta ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Hindistan uyruklu bir yolcunun ceplerine gizlediği 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Pırlantaların değerinin 12 milyon lira olduğu belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.03.2022 - 10:50

İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon liralık pırlanta ele geçirildi

'ye kaçak pırlanta sokmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 26 Şubat'ta Bahreyn'den Havalimanı'na gelen Hindistan pasaportlu Saadat Hussain Shabandri'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Havalimanında durdurularak üst araması yapılan Shabandri'yi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, detaylı aramada, şüphelinin pantolonunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu.

Gözaltına alınan Saadat Hussain Shabandri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PIRLANTALARIN DEĞERİ 12 MİLYON LİRA

Yapılan ölçümlerde 467.09 gram ağırlığındaki pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

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