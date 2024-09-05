İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

Rusya'dan İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcunun valizlerinde yapılan kontrollerde, valizin içinde 20 bin adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, 29 Ağustos 2024 tarihinde 'dan İstanbul Havalimanı’na gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelendi. Yolcunun valizleri gümrük ekipleri tarafından X-Ray cihazında arandı.

Yapılan kontrollerde bir valizin içinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi. Bunun üzerine gümrük ekipleri durumu Arnavutköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerine bildirildi.

İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi - 1

SÜLÜKLERE EL KONULDU

Yapılan incelemede vatandaşının, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında korunan canlı tıbbi sülükleri ülkeye yasadışı sokmaya çalıştığı tespit edildi. Şahsın CITES belgesi ibraz edememesi üzerine, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanun'u kapsamında 19 kilogram ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülüğe el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından bu sülüklerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi ve usulüne uygun yöntemlerle bertaraf edildi. Tıbbı sülükleri yasadışı yollarla ülkeye sokmaya çalışan Rus vatandaşına ise 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2024

TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları

TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları

Sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı toprağa verildi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı toprağa verildi

Ataşehir'de silahını vermek istemeyen şahıs intihara kalkıştı!

Ataşehir'de silahını vermek istemeyen şahıs intihara kalkıştı!

Tokat'ta işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Tokat'ta işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Bir asker şehit oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...