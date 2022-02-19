İstanbul Havalimanı'nda 37 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Cezayir vatandaşı bir yolcunun giydiği özel yeleğin içerisine saklanmış 37 cep telefonu ele geçirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.02.2022 - 14:42

İstanbul Havalimanı'nda 37 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Dubai'den 29 Ocak'ta Havalimanı'na gelen Cezayir uyruklu Brahım Abdelkrım Chali, gümrüğe tabi eşyaları olmayanların kullandığı yeşil hattan çıkarak 'ye giriş yapmak üzereyken durumundan şüphelenen İstanbul Havalimanı Şube polisleri tarafından durduruldu.

İşte bulunan cep telefonları İşte bulunan cep telefonları

Söz konusu kişinin üzerinde yapılan aramada, özel olarak hazırlanmış yeleğin içinde çeşitli markalarda 37 cep telefonu bulundu.

Özel diktirdiği yeleğinden 37 cep telefonu çıktı Özel diktirdiği yeleğinden 37 cep telefonu çıktı

Yurda gümrüksüz cep telefonu sokmak isteyen Brahım Abdelkrım Chali, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan hakkında yapılan işlemin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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