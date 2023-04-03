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İstanbul Havalimanı'nda 42 kilogram uyuşturucu yakalandı: Hamur makinesine gizlenmiş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda hamur karma makinesinin altına gizlenmiş 42 kilogram kokaine el konuldu.

İstanbul Havalimanı'nda 42 kilogram uyuşturucu yakalandı: Hamur makinesine gizlenmiş

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin havalimanının kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelemeye alındı.

Sao Paolo'dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak yeniden yurt dışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki hamur karma makinesi şüpheli olarak değerlendirildi ve narkotik dedektör köpeklerle kontrole tabi tutuldu.

Kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş toplam 42 kilogram ağırlığındaki paketlerde bulunan maddenin kokain olduğu anlaşıldı.

Uyuşturucuya el konulurken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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