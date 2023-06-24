İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Dün havalimanından bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etti.



Bugün ise havalimanından bin 510 uçuş planlanırken, 251 bin 737 yolcunun seyahat edeceği öğrenildi.



Yarın ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve bin 583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.