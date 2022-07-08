İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Açıldığı tarihten beri en yoğun uçuş ve yolcu sayısına bugün ulaşması beklenen İstanbul Havalimanı’nda yolcuların rahatı için her türlü önlemler alındı.



Sabah erken saatlerden itibaren uçağa binmek için havalimanına gelen vatandaşlar duygularını anlattı.

Bayram tatilini memleketinde geçirecek olan Ömer Faruk Güllü, “İstanbul’dan Van’a gidiyoruz. Yoğunluk vardı ama biz bir ay önce bilet aldık. Bir ay önce kestirdiğimiz için bir sıkıntı yaşamadık” dedi.

13 yılın ardından ilk kez memleketine gideceğini belirten Toprak Hano ise, “Ağrı’ya misafirliğe gidiyoruz. Tatile gidiyoruz gezmeye. Biletimizi bir ay önce kestirdik bir sıkıntı yaşamadık” dedi.

230 BİN YOLCUNUN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 422 sefer ve 230 bin yolcunun geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların hava yolunu tercih etmesi nedeniyle biletler kısa sürede tükenirken, birçok vatandaş uçak bileti bulamadı.

Hava yoluna yoğun ilgi nedeniyle İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri en yoğun gününü bu gün yaşayacak. Bugün İstanbul Havalimanı’na bin 422 uçak iniş kalkış yaparken, 230 bin yolcu da havalimanından geçiş yapacak.



DOLULUK ORANI YÜZDE 90



Kurban Bayramı tatilini şehir dışında veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların havalimanına arabalarıyla gelmesi İstanbul Havalimanı otoparkında yoğunluğa neden oldu. 8 bin 500 araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.