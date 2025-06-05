İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu: Bin 642 uçuş gerçekleştirilecek

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu arife gününde de devam ediyor. Bugün başlayan tatilin ardından oluşan yoğunluk nedeniyle bina girişleriyle X-Ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu.



İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve X-Ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan hızlı geçmelerini sağlıyor. Bugün İstanbul Havalimanı'nda bin 642 uçuş gerçekleştirilmesi planlanırken 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.



THY REKOR KIRACAK



Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu talebini karşılamak havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu bağlamda 378 ek sefer planlayan Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleşmesi planlanan bin 292 sefer ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak. THY'nin dışında AJet 69, Pegasus 103 SunExpress ise 30'un üzerinde ek sefer planladı.