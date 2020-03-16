İstanbul Havalimanı'nda 'Kırmızı bant' uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda corona virüs karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.

DHA 16.03.2020 - 18:21

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Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından virüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artıyor.

Corona virüs tedbirlerden olan 'Kırmızı bant' uygulaması bugün İstanbul Havalimanı'nda başladı. Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti.

Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

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