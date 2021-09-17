İstanbul Havalimanı'nda ölüm: Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patladı

İspanya'dan Ekvador'a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Loor, Ekvador'un başkenti Kito'ya aktarmalı gitmek için İspanya'nın başkenti Madrid'den uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde fenalaşan Loor, düşünce kafasını yere çarptı.



Durumu gören polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Loor'u hastaneye kaldırdı.

400 GRAM KOKAİN

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor'un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede midesindeki kapsüllerden 400 gram kokain çıkan Loor'un, bu kapsüllerden ikisinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi.

