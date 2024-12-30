İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı: Araç girişi kapatıldı

İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde bulunan şüpheli valiz alarma neden oldu. Havalimanı 20 dakika araç girişine kapatıldı.

İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı: Araç girişi kapatıldı

Olay, saat 23.15 sıralarında Havalimanı ana nizamiye girişinde meydana geldi.

Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir valiz bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ana girişi araç girişine kapattı.

Bunun üzerine bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.

Patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı.

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