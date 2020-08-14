İstanbul Havalimanı'nda taksicilere koronavirüs denetimi

İstanbul genelinde gerçekleşen koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler de İstanbul Havalimanı'nda denetim yaptı. Jandarma ekipleri, havalimanına yolcu taşıyan taksileri durdurarak, taksicilerin aldıkları tedbirleri inceledi.

Ekipler, hem sürücülere hem de yolculara koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında durdurulan bazı araçlar da bomba arama köpeği 'Kovan' tarafından didik didik aranırken, denetimlerde taksicilerin ve yolcuların koronavirüse karşı tedbirli oldukları görüldü.



CAMİ İÇİNDE SOSYAL MESAFE UYARISI YAPILDI



Öte yandan denetimler kapsamında jandarma ekipleri cuma namazı öncesinde İstanbul Havalimanı Camisi'nde namaz kılmaya gelenlere maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, cami içerisinde de sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarılarda bulundu.