Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 31 tutuklu sanık, 10 tutuksuz sanık ile avukatları, sanık yakınları, CHP ve HDP milletvekilleri katıldı.



Mahkeme salonunun fiziki şartlarının uygun olmaması nedeniyle duruşma, adliye sarayının yemekhanesinde yapıldı.



Kimlik tespitinin ardından, söz alan sanık avukatlarının iddianamenin reddedilmesi talebi kabul edilmedi.



Tutuklu sanık Teyip Kırğın, savunmasında, suçlamaları reddederek, havalimanı şantiyesinde çalışma koşullarının ağır olması nedeniyle yürüyüş eylemine katıldığını ama şiddet eylemlerine karışmadığını savundu.



Tutuklu sanık Ramazan Gözel de servis otobüsüyle çalışacağı yere giderken bir grubun araca doğru geldiğini ve araca vurarak "Biz sizin hakkınızı savunuyoruz, siz niye bize destek vermiyorsunuz?" dediğini ileri sürdü.



Bu duruma hak verdiğini ve kuzeninin iş kazası geçirmesi nedeniyle eyleme katılıp slogan attığını belirten Gözel, işçilerin askerlere zarar vermemesi için jandarma aracının üzerine çıktığını iddia etti. Gözel, o sırada kafasına baretle vurulduğunu, iddianamede hep aleyhine olan konuların yazıldığını, lehine olan konuların ise yer almadığını savundu.



Tutuklu sanık İlker Kurt ise işçilerin sadece işe çıkmama kararı aldığını ama jandarma müdahalesi sonrasında kararın eyleme dönüştüğünü ileri sürdü.



Jandarmanın gaz bombasıyla müdahalesi sonrasında grubun kaçışının eylem olarak gözüktüğünü ileri süren Kurt, jandarmaya taş atmadığını iddia etti.



Diğer sanıklar da, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatlarının da savunma ve taleplerinin alındığı duruşmada ara karar açıklandı.



Mahkeme, tutuklu 31 sanığın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.