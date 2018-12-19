Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na planlanan büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapıldı.
Toplantıdan çıkan sonuçla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan erteleme yönünde bir karar çıktığı öğrenildi. Taşınma için yeni belirlenen tarihin Mart ayı olduğu kaydedildi.
İstanbul Havalimanı’nda yapılan toplantıya Bakan Turhan’ın yanı sıra Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.