İstanbul Heybeliada'da orman yangını

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İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda saat 17.07'de iki farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Yangın bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi” dedi.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

NTV'nin ulaştığı Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının barakada başladığını ve daha sonra ormanlık alana sıçradığını açıkladı.

Barakanın mezarlık alanındaki bir bekçi kulübesi olduğu belirtiliyor.

''BİR HAFTADA 3. YANGIN''

Twitter'dan da bir açıklama yapan Gül, ''Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin. Acil'' ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

''Adalar ilçemizde bugün saat 17.07’de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir.

Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.''

YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER