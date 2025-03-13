İstanbul hızla batıya kayıyor: Nüfusu 10 yılda yüzde 67 artan ilçe

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Türkiye nüfusunun yüzde 20’sini barındıran İstanbul’da nüfus hızla şehrin batısına kayıyor.



Megakentin 39 ilçesinin sosyoekonomik görünümü bir rapor haline getirildi. Rapor, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde nüfus artışının hızlandığına işaret ediyor. Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde ise nüfus azalma eğiliminde.



NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU BEŞ İLÇE



İstanbul’daki göç hareketinin incelendiği raporda; Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin kent nüfusunun yüzde 25’ini barındırdığına işaret ediliyor.

Beylikdüzü'nün nüfusu son 10 yılda yüzde 67 arttı

“FATİH YÜZDE 16 AZALDI, BEYLİKDÜZÜ YÜZDE 67 ARTTI”



Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih'te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diye konuştu.



TEK BAŞINA YAŞAM YÜKSELİŞTE



Öner, kentte tek başına yaşamın arttığını, her dört haneden birinde tek yaşandığını söyledi.



Özellikle Kadıköy, Şişli ile Bakırköy'de bu durumun daha yaygın olduğunu ifade eden Öner, şunları anlattı:



“Nüfusun yoğun olduğu, gelir ile eğitim seviyesi nispeten daha düşük olduğu ‘çeper’ dediğimiz ilçelerde nüfus artışının, doğurganlık oranlarının nispeten daha yüksek olduğunu görüyoruz.



Bu da bize aslında nüfus artışında ekonomik dinamiklerden ziyade kültürel kodların hala baskın bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.



Doğurganlık oranlarının yüksek olduğu ilçeler Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe olarak öne çıkmaktayken bunun çok düşük olduğu ilçeler ise Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy.”

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