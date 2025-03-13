İstanbul hızla batıya kayıyor: Nüfusu 10 yılda yüzde 67 artan ilçe
İstanbul ilçelerinin sosyoekonomik görünümüne ilişkin rapor hazırlandı. Rapora göre, İstanbul’un nüfusu hızla batıya kayıyor. Beylikdüzü’nde nüfus 10 yılda yüzde 67 arttı.
Türkiye nüfusunun yüzde 20’sini barındıran İstanbul’da nüfus hızla şehrin batısına kayıyor.
Megakentin 39 ilçesinin sosyoekonomik görünümü bir rapor haline getirildi. Rapor, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde nüfus artışının hızlandığına işaret ediyor. Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde ise nüfus azalma eğiliminde.
NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU BEŞ İLÇE
İstanbul’daki göç hareketinin incelendiği raporda; Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin kent nüfusunun yüzde 25’ini barındırdığına işaret ediliyor.
“FATİH YÜZDE 16 AZALDI, BEYLİKDÜZÜ YÜZDE 67 ARTTI”
Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih'te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diye konuştu.
TEK BAŞINA YAŞAM YÜKSELİŞTE
Öner, kentte tek başına yaşamın arttığını, her dört haneden birinde tek yaşandığını söyledi.
Özellikle Kadıköy, Şişli ile Bakırköy'de bu durumun daha yaygın olduğunu ifade eden Öner, şunları anlattı:
“Nüfusun yoğun olduğu, gelir ile eğitim seviyesi nispeten daha düşük olduğu ‘çeper’ dediğimiz ilçelerde nüfus artışının, doğurganlık oranlarının nispeten daha yüksek olduğunu görüyoruz.
Bu da bize aslında nüfus artışında ekonomik dinamiklerden ziyade kültürel kodların hala baskın bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.
Doğurganlık oranlarının yüksek olduğu ilçeler Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe olarak öne çıkmaktayken bunun çok düşük olduğu ilçeler ise Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy.”
GELİR ADALETSİZLİĞİNİN EN YÜKSEK HİSSEDİLDİĞİ İKİ İLÇE
Öner, İstanbul’un gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) üçte birini üretmesine karşın gelir adaletsizliğinin en derin yaşandığı metropoller arasında ilk sırada yer aldığını aktaran Öner, Sultanbeyli ve Sultangazi’de gelir adaletsizliğinin çok daha derin hissedildiğini kaydetti.
Aynı ilçe veya mahallede yaşayanlar arasında bile gelir dağılımlarında uçurumların bulunduğunun altını çizen Öner, “Beykoz ve Sarıyer’de ilçe içi ekonomik uçurumun çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu ilçelerde hem en yüksek gelir grubuna hem de en düşük gelir grubuna mensup bireyler yan yana yaşıyor.” dedi.
EN DÜŞÜK KİRA ESENYURT İLÇESİNDE
Şişli, Kadıköy ve Fatih’in ticaret ve finans merkezi, Esenyurt ve Tuzla’nın ise sanayi merkezi olarak ön plana çıkan ilçeler olduğunu anlatan Öner, ev kiralarında ise en düşük ortalamanın 15 bin 500 lirayla Esenyurt’ta, en yüksek ortalamanın ise 60 bin lirayla Sarıyer’de olduğunu ifade etti.
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