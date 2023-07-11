İstanbul için deprem uyarısı: Minimum 7,2 bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için yeni bir uyarıda daha bulundu. Görür, "1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının, Kuzey Anadolu fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7,2 ile 7,6’ya varacak deprem bekliyoruz." dedi.

İstanbul için deprem uyarısı: Minimum 7,2 bekliyoruz

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği 'a çevrildi.

Bilim Akademisi Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı'nda olası İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Marmara ve Bursa'nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az." dedi.

1999 depreminin geleceğinin 70’li yıllardan belli olduğuna vurgu yapan Görür, "Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu." diye konuştu.

Elazığ depremi ile alakalı da uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Görür, "Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu, kimse bir şey yapmadı. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının, kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7,2 ile 7,6’ya varacak deprem bekliyoruz. Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor. Bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil." açıklamasında bulundu.

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