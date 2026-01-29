İstanbul için erken seçim çağrısı. "Kazanamazsak İmamoğlu ile siyaseti bırakacağız"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul için erken seçim çağrısında bulunup "Seçimi kazanamazsak ben ve Ekrem İmamoğlu siyaseti bırakacağız." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.
İki lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.
Özel, İstanbul için erken seçim çağrısında bulundu. "29 Mart Pazar günü İstanbul'da seçimleri yenileyelim." diyen Özel, yerel seçimde adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu dile getirdi.
"İstanbullular, Ekrem Başkanı seçmezse ben ve İmamoğlu siyaseti bırakacağız." açıklamasında bulunan Özel, "Ben kazanırsam erken seçime gidelim." dedi.
Özel'in ardından Dervişoğlu da CHP'nin önerisini mantıklı bulduklarını söyledi.