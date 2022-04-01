İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor.



AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Fırtına şeklinde etkili olması beklenen rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Bu nedenle hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İBB de şiddetli rüzgar nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerini hazır tutuyor.

VATANDAŞLARA UYARI

İstanbullular'ın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

