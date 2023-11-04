İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yerel olarak saat 21.00 itibarıyla başlaması beklenen kuvvetli yağışın gece yarısı sona ereceği tahmin ediliyor.



Açıklamada, sağanak nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "SAĞANAK" UYARISI



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.



Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.