İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Haberler - DHA 07.04.2022 - 13:30

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

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Genel Müdürlüğü, 'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yağışın özellikle Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

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