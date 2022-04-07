İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Haberler - DHA 07.04.2022 - 13:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yağışın özellikle Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 7, 2022
İstanbul'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @istanbulbld pic.twitter.com/LxZAAHGOto