İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yağışın özellikle Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''