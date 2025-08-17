İstanbul için milli seferberlik çağrısı: Endişe değil önlem zamanı

Deprem ülkesi Türkiye'de beklenen Marmara depremi için uzmanların uyarıları devam ediyor.



Bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminlerine göre, olası Marmara depremi adım adım geliyor.



Tahminler, büyüklüğünün 7’nin üzerinde olacağı ve başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde yıkım yaratacağı yönünde. 16 milyonluk İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu da korkutucu.



İstanbul için bahsedilen bu felaket senaryosunun gerçekleşmemesi için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor.



Peki deprem bekleyen ve tarihi yıkıcı depremlerle dolu olan İstanbul bir sonraki depreme hazır mı?

17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti.

93 BİN BİNA RİSK ALTINDA



Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un hazır olmadığını dile getirdi.



1 milyon 160 bin bina olduğunu ifade eden Tüysüz, "İstanbul’da bunun aşağı yukarı yüzde 70’i depreme dayanıklı değil. Bunların içinden 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılcağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor." dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM AMA NASIL?



Depremi bekleyen İstanbul ve çevresi için önerilen öncelikli çözüm ise kentsel dönüşüm.



Uygulanacak kentsel dönüşüm modelinde uzmanların farklı önerleri var ama ortak çağrıları ise "bina bazında değil ada bazında dönüşüme gidilmeli."



Uzmanlara göre dönüşüm uzman eller tarafından yapılmalı ve müteahhitlik hakkı sınırlandırılmalı.



Mimar Sinan Genim, parsel bazında yapının kişisel emniyet açısından önemli olduğunu dile getirip "Ancak etrafındaki 10 bina yıkıldığı zaman orada yaşama şansın yok." dedi.



Genim, biraz parası olan herkesin müteahhit olduğunu dile getirip "Bu işe bir son verilmeli. 490 bin müteahhit belgesi hemen gözden geçirilmelidir." diye konuştu.

Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı.

İMAR AFFI



Gayrimenkul Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz ise, imar affına müsade edilmemesi gerektiğini savunup "Yapmamız gereken imar affını tamamen hayatımızdan çıkartmak." dedi.



ETKİLENECEK İLLER



Prof. Dr. Tüysüz; İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin bir kısmı, Çanakkale, Balıkesir Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'nın olası Marmara depremindene etkileneceğine işaret etti.



Tüysüz, "Eğer deprem 7'nin üzerine çıkarsa bu illerin önemli oranda hasar alacağını bekliyoruz." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER



Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşümde iki temel sorunu dile getirdi.



"Bunlardan bir tanesi süreç yönetimindeki tıkanıklıklar." ifadelerini kullanan Kiraz, "İki yargılama süreçleri." dedi.



Kiraz, şöyle devam etti:



"Örneğin riskli binalarda 30 ve 60 günlük tahliye süreleri veriyoruz. Bunlar gibi aslında çok gereksiz çok daha hızlandırılabilir süreçleri sağlamamız gerekiyor."



İSTANBUL'DA NÜFUS SEYRELTMEK MÜMKÜN MÜ?



Uzmanlar, nüfusun azaltılmasını da kurtuluşun ana formülü olarak görüyor.



Sinan Genim, İstanbul'un 5-10 milyona göre planlandığını dile getirip "İstanbul olmuş 20 milyon. Şimdi bu şehri deplase etmek lazım." dedi.



Uzmanların ortak görüşü sanayi de kent dışına taşınmalı.