İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.



İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.



Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.



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