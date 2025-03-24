İstanbul için sahur vakti ne zaman? 24 Mart sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi

İstanbullu vatandaşlar, İstanbul sahur saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeyle duyuruldu. İşte, 24 Mart sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi...



İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiyeye göre, İstanbul'da sahur vakti bugün (24 Mart) saat 05.28'de olacak.



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SON SAHUR NE ZAMAN?



2025 Ramazan ayının son sahuruna 28 Mart Cuma akşamını, 29 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece kalkılacak.