İstanbul için sarı kodlu uyarı

Son dakika hava durumu raporuna göre, İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini açıkladı.



'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

MARMARA İÇİN DE UYARI



Meteoroloji Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.



Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.