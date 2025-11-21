İstanbul için tehlike kapıda: "Aralık ve ocak ayı kritik öneme sahip"

"YAVAŞ YAVAŞ RİSK BÜYÜYOR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Türkiye genelinde etkili olan kuraklığın nisandan itibaren kendini göstermeye başladığını belirtti.

İstenilen yağışların bir türlü alınamadığını vurgulayan Özdemir, "Eylül-ekimden ümitliydik ama maalesef tüm Türkiye'yi de düşündüğümüzde aynı şekilde İç Anadolu, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz'in batı kesimleri, bu kesimler yağışı hemen hemen almadı diyebiliriz. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar görüldü. Bu yüzden kuraklık, müthiş bir kuraklık var. Yani risk gittikçe büyüyor." diye konuştu.

Özdemir, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının yağışların azalmasıyla düştüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"- İstanbul'daki barajlara baktığımızda yüzde 20 civarında bir doluluk var. Bazı barajlarımızda da yüzde 20'nin altında bir doluluk gözüküyor, bu büyük bir tehlike.

- Yavaş yavaş risk büyüyor, alarm seviyesine yaklaşıyor. Çünkü barajlar yüzde 10'un altına düştüğü zaman artık kullanma şansımız kalmıyor. Çünkü oradaki çamur ve dip suyu olduğu için arıtması daha maliyetli olacaktır."

“ARALIK VE OCAK AYLARI KRİTİK”

Aralık ve ocak aylarındaki yağışların kritik olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"- Önümüzdeki aralık ve ocak aylarında işte kar yağışıyla birlikte su seviyelerinin yükseleceğini ümit ediyoruz. Ama eğer o yağışları alamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekleyecektir.

- Su tasarrufu önemli. Su tasarrufu sadece musluktaki suyumuzun az kullanılması değil, elektriğimizi de ona göre kullanmamız lazım. Çünkü elektrik biliyorsunuz hidrolojik santrallerinden de elde edilebiliyor.

- Mümkün olduğu kadar enerjimizi az kullanmamız gerekiyor. Tarım alanlarının sulamasında artık normal vahşi sulama değil de damlalık sulamaya geçmemizde fayda var. Çünkü çok büyük tatlı su harcamamız var."