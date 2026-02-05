İstanbul için yeni afet haberleşme ağı

İstanbul'da olası bir depremde kamu birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve ekipleri kurtarma çalışmalarına yönlendirecek yeni bir haberleşme ağı devreye alındı.

Afet Entegre Haberleşme Sistemi'nin (AFHES) tanıtımı AFAD'ın İstanbul Hasdal'daki merkezinde gerçekleştirildi.

Haberleşme ağını tanıtan İstanbul Valisi Davut Gül, en kötü senaryoda bile iletişimin kesilmediğini dile getirdi. Böylece sadece kent içindeki haberleşmeye katlı sağlanmayacak ve Ankara ile olan iletişim ağı da açık tutulacak.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de mevcut sistemi modernize ettiklerini dile getirip "Çalışma gruplarının birbirleri arasındaki haberleşmesini, jandarmamızla, emniyetimizle, ilçe afet merkezlerimizde kaymakamlıklarımızla iletişimin sağlayarak dolayısıyla bir afet anında hiçbir kesintiye uğramadan tüm müdahale ekiplerinin tüm karar vericilerinin bir anda konuşabileceği bir sistem sistemden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.