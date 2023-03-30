İstanbul için yeni tsunami senaryosu

"120 KİLOMETRE BOYUNDA 20 KİLOMETRE ENİNDE YAKLAŞIK 3 METRE ÇÖKME"



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, modele göre yaklaşık 4 dakika sonra suyun gelmeye başladığını belirterek, "Bütün göller aktif fayın üzerinde. 500 yılda bir 7,5 şiddetinde bir kırılma bekliyoruz. Yılda 7 milimetre çökmeden kaynaklı, 500 yılda 3 metre çökme olması muhtemel." dedi.



Bu durumda, kıyılarda tarihi dönemde yaşanan su hareketlerinin yeniden olabileceğini ifade eden Öztürk, "Birkaç senaryo var. Çınarcık Çukuru kırılırsa ne olacak, Orta Çukur kırılırsa ne olacak. İkisi beraber kırılırsa ne olur. Bizim modele göre, 2, 4, 6, 10 dakika süreyle su basmalarının nerelerde etkili olacağı gösteriliyor." ifadelerini kullandı.



Öztürk, depremle beraber büyük bir su çekilmesinin yaşanacağını belirtti. Bunun nedenini Çınarcık ve Büyükada ortasında oluşacak 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metre boyunda bir çökme ile açıklayan Öztürk, "Simetrik çökerse bu şekilde ama asimetrik çökerse daha kötü olacak. Buna göre, yaklaşık 4 dakika sonra sular gelmeye başlıyor. Esas 8 ile 10 dakikada kıyılar bir su hareketine maruz kalacak." diye konuştu.



"ÇALIŞMAYA GÖRE 10 DAKİKA SONRA KIYILARA DALGANIN GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"



Haliç Körfezi'nin daha çok etkileneceğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, kıyılara çok iyi hazırlanılması gerektiğini vurguladı ve "Haliç Körfezi ağızlarının daha çok etkileneceğini söyleyebiliriz." dedi.



Öztürk, yapılan çalışmaya göre, 10 dakika sonra kıyılara dalganın geldiğini söyledi.



FARKLI TSUNAMİ SENARYOLARI



ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet ise, Marmara için şu ana kadar farklı tsunami senaryolarının düşünüldüğünü dile getirdi.



"Bunlardan bir kısmı sismik ya da fayın ve depremin oluşturabileceği heyelan ile oluşabilecek bir senaryo." diye konuşan Cevdet, "Üçüncüsü ise Çınarcık, Kumburgaz açıklarına olan 1100 metreye varan çukurlar." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin