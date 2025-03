İstanbul iftar çadırları 2025 | İstanbul'da iftar çadırı nerede var? İlçe ilçe ücretsiz iftar çadırları/sofraları listesi

Ramazan'da her ilde iftar çadırları kuruluyor. İstanbul'un her ilçesinde evine yetişemeyenler ve ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer tüm ilçe belediyeleri İstanbul'un belirli noktalarında iftar çadırlarını hazırladı. İşte, ilçe ilçe İstanbul iftar çadırı adresleri...



VGM İFTAR ÇADIRLARI



29 gün boyunca hizmet verecek iftar çadırları VGM tarafından pek çok ilde hazırlandığı gibi İstanbul 1 ve 2. Bölgede kuruldu. Çadırlar, İstanbul Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar, Kartal’da kuruluyor.



İBB İFTAR ÇADIRLARI



Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kurulan çadırlarda Ramazan ayı boyunca her akşam iftar yemekleri çıkacak.



İLÇE BELEDİYELERİ İFTAR ÇADIRLARI



Fatih Belediyesi



Fatih Kütüphanelerinde her gün 2 bin kişiye iftar ve sahur ikramı yapılıyor.



Sultangazi



İftara yetişmeye çalışanların oruçlarını açabilmeleri için mobil tır ve mobil araçlar ile sabit çorba çeşmesi başta olmak üzere ilçedeki 88 noktada her akşam çorba ikramı yapılacak.



Zeytinburnu



Zeytinburnu Aşevi ilçe genelindeki 191 haneye, haftanın 7 günü 320 kişilik sıcak yemek servisi yapacak. Mobil ikram aracıyla her gün iftar saatinde yolda kalan 1900 kişiye oruçlarını açmaları için sıcak çorba ikramı planlanırken, öte yandan Millet Kıraathanelerinde öğrenciler için çorba ikramı da devam edecek. Teravih namazından sonra ise camilerde her gün 9 bin kişiye sıcak salep ikram edilecek.



Ümraniye



Belediyenin aşevinde günlük sıcak yemek hazırlanarak, ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edilecek. Metro çıkışlarında, duraklarda ve yoğun bölgelerde kurulan stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan iftariyelikler, iftar saatinde yolda olanlara verilecek.



Beykoz



Beykoz Belediyesi, ramazan boyunca Beykoz Sahili Etkinlik Alanı ve Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi'nde iftar çadırları kuracak.



Başakşehir



Başakşehir Belediyesi, ilçede ikamet eden yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek dağıtımı yaparken, yaşlı, yatalak, engelli ve öz bakıma ihtiyacı olanlara evlerinde sağlık ve bakım hizmeti de devam edecek.



Kadıköy



Kadıköy Belediyesi, ramazan boyunca mahalle iftarları düzenleyecek. Fikirtepe ve Eğitim Mahallelerinde sabit olarak ramazan boyunca iftar sofraları kurulması planlanırken, ayrıca ilçedeki 21 mahallede sırayla iftar verilecek. İhtiyaç sahibi ailelere de erzak dağıtımı yapan belediye, 65 yaş üstü kişilere sıcak yemek ulaştıracak.



Esenler



Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Alo İftar" ve "Eve Teslim İftar" gibi projelerle hem ihtiyaç sahiplerine hem de iftar sofrası hazırlayamayanlara 4 çeşit sıcak yemek ulaştıracak. Çorba çeşmeleri hizmetiyle de iftar saatinde evine yetişemeyenlere ikramda bulunulacak.



Pendik



Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi yanında, Pendik Sahil Meydanı Etkinlik Alanı, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Pendik Millet Bahçesi ve Esenyalı Dörtyol'da iftar çadırları kurulacak.



Ayrıca Bademlik Gülbeden Hatun Camii, Dumlupınar Merkez Camii, Şeyhli Akşemseddin Camii, Orhangazi Merkez Camii ve Velibaba Merkez Camii'nde ibadetlerini yapanlar için iftar verilecek.



Arnavutköy



Arnavutköy Belediyesi, Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'ndaki dev iftar sofralarında binlerce kişiyi ağırlayacak. Arnavutköy Merkez ve Hadımköy Merkez'de iftar saatlerinde sıcak yemek verilecek.



Küçükçekmece



Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 4 mahallede hizmete açtığı taziye evi ve çok amaçlı salonlarda ramazan boyunca iftar verecek. Belediye tarafından ramazan boyunca her akşam kentin işlek noktalarında iftariyelik dağıtımı da yapılacak.



Bakırköy



Bakırköy Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ulaşım noktalarında mobil ikram aracıyla sıcak çorba, hurma ve su dağıtacak. İlçede camilerde teravih sonrasında, tatlı ve gül suyu dağıtımı da yapılacak.



Tuzla



Günlük olarak 6 noktada iftar programı düzenlenecek. Tuzla Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki iftar çadırında günde 1500 kişiye iftar verilecek, ihtiyaç sahiplerine yemek dağılacak. İlçedeki okullarda, mahallelerde, derneklerde, yerel paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile farklı noktalarda iftar ve sahur programları düzenlenecek. İftar programlarıyla ramazanda 160 bin kişiye iftar hizmeti verilecek.



Çekmeköy



Çekmeköy Belediyesinin aşevinde yapılan yemekler, günlük olarak hasta ve yaşlı vatandaşlara ulaştırılacak. Çekmeköy Devlet Hastanesi'nin önünde kurulan çadırda, ramazan boyunca hasta yakınlarına, tedavi gören vatandaşlara ve bölgede çadırı ziyaret edenlere yemek ikramı yapılacak.



Mobil ikram aracı ile de her akşam iftar sonrası devlet hastanesi önünde sıcak çorba hizmeti verecek. İlçedeki 21 mahallede düzenlenecek iftarların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve derneklerde de iftar sofraları kurulacak.



Esenyurt



Yaşlı, engelli, kimsesiz ve yetimler için her gün 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak, 5 bin kişiye iftar verilecek.



Şişli



Şişli Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında iftar sofraları kuracak ve ihtiyaç sahibi 10 bin aileye alışveriş kartı dağıtacak.



Kartal



Kartal Belediyesi, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde kurduğu çadırda, sahurda ve iftarda yemek verecek.



Maltepe



Zümrütevler'de bulunan aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunacak olan belediye, 10-23 Mart tarihlerinde Eyüp Sultan Camisi, Eyüp Sultan Türbesi, Hırka-i Şerif Camisi, Hazreti Yuşa Camisi ve Tepesi'ne ziyaret düzenleyecek. Öte yandan Maltepe Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve alışveriş kartı sağlayacak.



Ataşehir



Ataşehir Belediyesi, farklı mahallelerde iftar sofraları kuracak.



Bayrampaşa



Ramazanın belirli günlerinde Mis's kafede iftarlar düzenleyecek.



Silivri



Silivri Belediyesi, sahildeki eski festival alanında kurduğu çadırda, iftar verecek. Her mahallede sokak iftarları düzenlenecek, ayrıca günlük 800 ihtiyaç sahibine iftar verilecek.



Bağcılar



Hasta, yaşlı ve engelli 700 kişiye her gün iftar ve sahur olmak üzere toplam 40 bin öğün yemek ulaştırılması hedefleniyor.



Beyoğlu



Beyoğlu'nda ilçe sakinleriyle yerli ve yabancı turistleri aynı sofralarda buluşturan iftar sofrası geleneği bu yıl da sürdürülecek. Ramazan boyunca Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi, Kızılay Meydanı, Arabacılar Meydanı ve Hacıahmet Mahallesi'nde her gün iftar verecek olan belediye, farklı günlerde 16 mahallede daha iftar sofraları kurarak binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturacak.



Şile



Şile Belediyesi "Bir Sofrada Hep Birlikte" mottosuyla 1-26 Mart arasında Şile Nikah Sarayında her akşam 850 kişilik halk iftarları düzenleyerek vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. İlçede yaşayan yaklaşık 700 ihtiyaç sahibi haneye gıda ve sıcak yemek yardımları ulaştırılacak.



Üsküdar



İlçenin dört bir yanında, 7 mahallede belirlenen 10 noktada iftar çadırı kurulacak. Ramazanda 20 bin ramazan kolisi ve 10 bin sahur paketi dağıtılacak. Ayrıca, metro istasyonları çıkışlarında iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara iftar paketi ikram edilecek. Haluk Dursun Kütüphanesinde ise öğrencilere özel iftar yemeği verilecek.