İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız" uyarısında bulundu.

İHA - DHA 02.03.2021 - 10:04

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden uyarı

İlişkili Haberler

İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kontrollü normalleşme dönemi

İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kontrollü normalleşme dönemi

İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

Bakan Koca paylaştı: İşte il il Türkiye'nin risk haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte il il Türkiye'nin risk haritası

''Kontrollü normalleşme'' adımları kapsamında dün akşam açıklanan kararlar sonrasında İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok sektörde hareketlilik başladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise İstanbul’un yüksek riskli iller grubunda bulunduğunu ifade ederek vatandaşları uyardı.

''YÜKSEK RİSKLİ GRUPTAYIZ, SALGIN BİTMEDİ''

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman Dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza Güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler.''

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...