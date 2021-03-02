İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden uyarı

''Kontrollü normalleşme'' adımları kapsamında dün akşam açıklanan kararlar sonrasında İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok sektörde hareketlilik başladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise İstanbul’un yüksek riskli iller grubunda bulunduğunu ifade ederek vatandaşları uyardı.

''YÜKSEK RİSKLİ GRUPTAYIZ, SALGIN BİTMEDİ''



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman Dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza Güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler.''