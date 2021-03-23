İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden uyarı

ntv.com.tr 23.03.2021 - 10:59
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgına ilişkin bir uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor" dedi.
Memişoğlu şunları kaydetti:
"Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.
Salgın BİTMEDİ, pozitif vaka sayımız yükseliyor Aman DİKKAT !— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 23, 2021
Sizleri korumak için çalışıyoruz, UYUM gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; Hastalanmayalım, ÜZÜLMEYELİM, kapanmayalım...