İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, kentte vaka sayılarının artamaya devam ettiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 10:59

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgına ilişkin bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor" dedi.

Memişoğlu şunları kaydetti:

"Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.

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